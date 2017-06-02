Walmart просит сотрудников заниматься доставкой по дороге домой

2 июня 2017 года, 09:35

Фото: AmericaRU.com

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Новая стратегия Walmart в борьбе за первенство с интернет-гигантом Amazon заключается в привлечении своих сотрудников для доставки онлайн-заказов по дороге домой с работы.Идея, по словам руководителей Walmart, позволит сократить расходы на так называемые «последние мили» доставок, когда пакеты привозятся в дома клиентов, что часто является самой дорогостоящей частью процесса заказа. «Это имеет смысл: у нас уже есть грузовики, которые доставляют заказы в магазины для продажи. Те же грузовики могут использоваться для доставки заказов к домам клиентов», - сказал Марк Лоре (Marc Lore), руководитель американского подразделения электронной торговли сети Walmart и основатель Jet.com.Компания начала тестирование программы доставки месяц назад в трех магазинах: два в Нью-Джерси и один на северо-западе Арканзаса, но не представила подробностей о том, когда и где она будет расширяться по всей территории Соединенных Штатов. Сотрудникам, которые займутся доставкой, будет выплачиваться дополнительная плата, а также сверхурочные.