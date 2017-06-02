В результате нападения на курорт в Маниле погибли, по меньшей мере, 36 человек

Фото: AmericaRU.com
Похоже, что жертвы не были расстреляны, но, как считают стражи порядка, умерли от удушья. «Большинство жертв были женщинами, которых нашли мертвыми в ванной комнате», - сообщил начальник Департамента полиции округа Томас Аполинарио (Tomas Apolinario). Густой дым в здании усложнял обыск здания. Несмотря на то, что Исламское государство проводит подобные нападения, полиция не считает терроризм мотивом нападения. Полицейские заявили, что подозреваемый покончил жизнь самоубийством.
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