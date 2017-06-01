Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:03 pm | Чикаго 11:03 am | Сан-Франциско 9:03 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧрезмерное увлечение Интернетом увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Чрезмерное увлечение Интернетом увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление


Чрезмерное увлечение Интернетом увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что люди, которые слишком много времени проводят в Интернете, испытывают значительные физиологические изменения, такие как увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления, когда прекращают использование сети.

В эксперименте приняли участие 144 человека в возрасте от 18 до 33 лет. Ученые измерили частоту сердечных сокращений и артериальное давление участников до и после недолгого выхода в Интернет. Также были оценены уровень тревоги и Интернет-зависимость испытуемых. Исследователи Университета Суонси обнаружили, что у участников с высоким уровнем Интернет-зависимости увеличилась физиологическая активность, когда время их пребывания в сети подошло к концу: увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления сопровождались повышенным чувством тревоги. Однако у участников, которые не имели зависимости, такой проблемы не было.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS ONE».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114445
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus