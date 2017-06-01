Чрезмерное увлечение Интернетом увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление

1 июня 2017 года, 19:39

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114445

Новое исследование показало, что люди, которые слишком много времени проводят в Интернете, испытывают значительные физиологические изменения, такие как увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления, когда прекращают использование сети.В эксперименте приняли участие 144 человека в возрасте от 18 до 33 лет. Ученые измерили частоту сердечных сокращений и артериальное давление участников до и после недолгого выхода в Интернет. Также были оценены уровень тревоги и Интернет-зависимость испытуемых. Исследователи Университета Суонси обнаружили, что у участников с высоким уровнем Интернет-зависимости увеличилась физиологическая активность, когда время их пребывания в сети подошло к концу: увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления сопровождались повышенным чувством тревоги. Однако у участников, которые не имели зависимости, такой проблемы не было.Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS ONE».