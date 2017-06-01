SpaceX готова к запуску Falcon 9

1 июня 2017 года, 19:12

Фото: AmericaRU.com

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Космический корабль SpaceX Dragon, который летал на Международную космическую станцию в 2014 году, вернется на орбитальный форпост в качестве первой отремонтированной капсулы, переносящей груз. Запуск ракеты Falcon 9 планируется на 5:55 часов вечера четверга с площадки Космического центра Кеннеди.Если запуск и прибытие груза на МКС пройдут, как планировалось, то SpaceX сможет добавить возможность повторного использования Dragon в свой список достижений. «Большая часть Dragon была в космосе до этого и была состыкована со станцией в течение нескольких недель», - сказал Ханс Кенигсманн (Hans Koenigsmann), вице-президент SpaceX по вопросам надежности полетов.Корпус космического корабля, двигатели и некоторая радиоэлектронная аппаратура были отремонтированы для новой миссии, обозначенной CRS-11. Некоторые наружные детали, такие как теплозащитный экран, нуждались в полной замене после миссии CRS-4 в сентябре 2014 года.