SpaceX готова к запуску Falcon 9

Фото: AmericaRU.com
Если запуск и прибытие груза на МКС пройдут, как планировалось, то SpaceX сможет добавить возможность повторного использования Dragon в свой список достижений. «Большая часть Dragon была в космосе до этого и была состыкована со станцией в течение нескольких недель», - сказал Ханс Кенигсманн (Hans Koenigsmann), вице-президент SpaceX по вопросам надежности полетов.
Корпус космического корабля, двигатели и некоторая радиоэлектронная аппаратура были отремонтированы для новой миссии, обозначенной CRS-11. Некоторые наружные детали, такие как теплозащитный экран, нуждались в полной замене после миссии CRS-4 в сентябре 2014 года.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Американский миллиардер верит, что чужие живут на Земле прямо сейчас →
- NASA готовится отправить зонд к Солнцу →
- На Юпитере есть снег →
- Гены мумий показывают, что фараоны были больше европейцами, чем африканцами →
- НАСА испытывает надувной модуль, который способен выдерживать радиационное излучение →
- Курение ежегодно убивает 7 миллионов человек и приносит вред окружающей среде →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114443
http://www.americaru.com/news/114443