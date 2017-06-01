Дженнифер Гарнер прояснила ситуацию с историей о разводе

1 июня 2017 года, 18:51

Фото: AmericaRU.com

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Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) прокомментировала статью журнала People на Facebook, утверждая, что не давала разрешение на ее публикацию и тем более не предоставляла подробности развода с Беном Аффлеком (Ben Affleck).«Сегодня до меня дошла информация о том, что я появилась на обложке журнала People и дала интервью. Мне часто звонили родные, которые считали, что я забыла им сказать, что беременна двойней. Но это смешно, и такую новость легко проигнорировать. Это не трагедия, но случай в какой-то мере затрагивает меня и мою семью, поэтому я решила объясниться до того, как новость дойдет до моей мамы. Я не снималась для обложки и не давала разрешения на ее публикацию», - написала актриса.«У меня трое прекрасных детей, и моя семья полна. У меня прекрасный день. С любовь, Джен», - продолжила она. Гарнер и Аффлек официально подали документы на развод в середине апреля после 10 лет брака. Они будут вместе воспитывать детей: 11-летнюю Вайолет, 7-летнюю Серафину и 4-летнего Сэмюэла.