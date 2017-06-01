Подросток, попавшая в сексуальный скандал с участием полиции, получит почти 1 миллион долларов

1 июня 2017 года, 18:24

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114439

Подросток из области залива Сан-Франциско, подвергающаяся сексуальному насилию со стороны полицейских, получит компенсацию в размере почти 1 миллиона долларов. Городская администрация Окленда одобрила выплату, когда скандал приобрел гигантские масштабы.Жасмин, 19-летняя девушка, также известная как Селеста Гуап (Celeste Guap), заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны десятков сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, это началось еще до того, как она стала совершеннолетней. Daily News обычно не раскрывает имен жертв сексуального насилия, но Жасмин сказала, что она хочет, чтобы ее знали по ее имени, чтобы помочь другим жертвам жестокого обращения.Городская администрация одобрила выплату 989 тысяч долларов, чтобы урегулировать иск дочери диспетчера полиции. Первоначально в иске фигурировала сумма компенсации в размере 66 тысяч долларов. «Признания вины не было, но 1 миллион долларов показывает, что у вас есть определенная ответственность», - сказал адвокат Жасмин.