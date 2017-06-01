Хиллари Клинтон оказалась жертвой информационных войн

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«Я беру на себя ответственность за каждое решение, которое я приняла, но они не были причиной моего поражения», - сказала Клинтон. В ходе предыдущих предвыборных гонок социальные сети применялись в основном для поиска потенциальных меценатов и избирателей, чтобы затем убедить их гарантированно пожертвовать деньги или проголосовать за своего кандидата. Однако, по словам Клинтон, в 2016 году все изменилось. «Мы думали, что продолжим воплощать идеи Барака Обамы и наладим контакт с избирателями. Но наши соперники вкладывали огромные инвестиции в поддельные новости. Называйте это как хотите», - заявила бывший госсекретарь.
Кроме того, она отметила, что в Facebook тысячи российских агентов, а также ботов, усилили проблему дезинформации. Также, по ее словам, Национальный комитет Демократической партии находился на грани банкротства, из-за чего партия во многом уступала соперникам.
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