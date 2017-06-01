Видео с нательной камеры полицейского, отреагировавшего на стрельбу в ночном клубе Орландо, шокировало пользователей сети

Фото: AmericaRU.com
Видеозапись длительностью более 11 часов была снята на нательную камеру стража порядка. Она была показана на АВС в шоу «Мировые новости с Дэвидом Мюром». На видео видно, как полиция проводит спецоперацию и помогает пострадавшим.
12 июня 2016 года 29-летний Омар Матин (Omar Mateen) вошел в гей-клуб и открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15. Он убил 49 человек и ранил еще 53 человека. Это был один из самых ужасных массовых расстрелов в современной американской истории.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Подросток, попавшая в сексуальный скандал с участием полиции, получит почти 1 миллион долларов →
- В результате взрыва на мукомольном заводе в Висконсине погиб один человек →
- Девушка 16-ти лет убила водителя Uber с помощью ножа и мачете →
- Огайо судится с производителями лекарств, обвиняя их в опиоидной эпидемии →
- В США начался суд над мужчиной, который убил 2-летнего ребенка, потому что девочка была демоном →
- Терминал аэропорта Орландо закрыли из-за мужчины с фейковым пистолетом →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114435
http://www.americaru.com/news/114435