Видео с нательной камеры полицейского, отреагировавшего на стрельбу в ночном клубе Орландо, шокировало пользователей сети

1 июня 2017 года, 17:48

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов обнародовали видеозапись с нательной камеры полицейского, отреагировавшего на стрельбу в ночном клубе Pulse в Орландо, которая произошла почти год назад. В результате теракта в клубе погибли 49 человек.Видеозапись длительностью более 11 часов была снята на нательную камеру стража порядка. Она была показана на АВС в шоу «Мировые новости с Дэвидом Мюром». На видео видно, как полиция проводит спецоперацию и помогает пострадавшим.12 июня 2016 года 29-летний Омар Матин (Omar Mateen) вошел в гей-клуб и открыл стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15. Он убил 49 человек и ранил еще 53 человека. Это был один из самых ужасных массовых расстрелов в современной американской истории.