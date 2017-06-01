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В результате взрыва на мукомольном заводе в Висконсине погиб один человек


В результате взрыва на мукомольном заводе в Висконсине погиб один человек
Фото: AmericaRU.com
По словам сотрудников правоохранительных органов, взрыв и последующий за ним пожар на заводе по переработке кукурузы в штате Висконсин унес жизнь одного человека. Кроме того, в результате инцидента, который произошел в четверг утром, были ранены несколько человек.

Помимо десяти человек, получивших ранения, два человека до сих пор считаются пропавшими без вести. На пресс-конференции шериф Деннис Ричардс (Dennis Richards) заявил, что взрыв произошел на заводе Didion Milling в Кэмбриа, штат Висконсин. По его словам, на момент аварии в здании завода находились 16 человек.

Как передают должностные лица, на место происшествия было отправлено больше трех вертолетов для эвакуации раненых. Пострадавшие получили множественные ожоги. Причина взрыва пока неизвестна.
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