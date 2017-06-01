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Большинство американцев поддерживают Парижское соглашение


Большинство американцев поддерживают Парижское соглашение
Фото: AmericaRU.com
Республиканцы и демократы имеют разные взгляды не только на то, как решать проблему глобального потепления, но и не могут прийти к общему мнению о том, достоин ли этот вопрос вмешательства со стороны политиков.

Однако новый опрос, проведенный в рамках программы Йельского университета, показал, что 7 из 10 американцев поддерживают Парижское соглашение. Кроме того, чуть менее половины избирателей, голосовавших за Дональда Трампа (Donald Trump), также хотят остаться в соглашении, еще четверть выступает против, а остальные воздержались от ответа. В опросе приняли участие 1300 американцев. Большинство респондентов, поддержавших соглашение, были из Техаса, Теннеси, Оклахомы и Западной Виргинии.

Вопрос о том, оставаться ли в Парижском соглашении, звучал еще во время предвыборной кампании на пост президента 2016 года. Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) поддержала соглашение, в то время как Трамп пообещал выйти из него.
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