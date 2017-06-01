Житель Швейцарии заплатит 4 тысячи долларов за лайк на Facebook

1 июня 2017 года, 16:52

Фото: AmericaRU.com

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Будьте осторожны с теми записями, которые вы лайкаете в социальных сетях. Особенно если вы живете в Швейцарии - это может вызвать ложные заявления в ваш адрес.Как передает источник Fortune, суд Швейцарии оштрафовал мужчину, чье имя не разглашается, на более чем 4 тысячи долларов за то, что он лайкнул комментарий активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных в расизме и антисемитизме. Активист Эрвин Кесслер (Erwin Kessler) оказался в центре горячих дискуссий на Facebook в 2015 году, в которых обсуждалось, каким группам по защите прав животных стоит разрешить присутствовать на вегетарианском уличном фестивале, сообщает Tages Anzeiger. А вот в Соединенных Штатах в 2013 году федеральный суд постановил, что лайки в соцсетях защищены Первой поправкой Конституции.Кесслер подал в суд не только на автора комментария, но и на тех, кто лайкнул запись. Судья отметил, что отметка «мне нравится» подразумевает одобрение, и, таким образом, ответчик продемонстрировал, что согласен с содержанием оскорбительного комментария, в связи с чем должен понести ответственность.