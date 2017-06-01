Девушка 16-ти лет убила водителя Uber с помощью ножа и мачете

1 июня 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Шестнадцатилетняя девушка Элиза Васни (Eliza Wasni) обвиняется в том, что убила водителя Uber Гранта Нельсона (Grant Nelson), использовав ранее украденные в Walmart нож и мачете.Девочка-подросток из Чикаго, по результатам расследования, случайно набросилась на мужчину с ножом и мачете в руках. Судья отказал в ее освобождении под залог, поскольку в ее преступлении присутствует особая жестокость.Прокуроры сказали, что 34-летний Нельсон подобрал Васни во вторник утром в нескольких кварталах от Walmart в Скоки. Через несколько минут она просто набросилась на него и начала колоть ножом и мачете. Водитель сумел выскочить из машины и добежать до входа в многоэтажное жилое здание, где позвал на помощь. Васни просто сбежала с места нападения. Ее нашли неподалеку в одном лишь бюстгальтере и леггинсах – она выбросила окровавленную рубашку на улице.Полиция смогла использовать приложение Uber на телефоне водителя, чтобы доказать, что именно Васни была его последней клиенткой. Она назвала Нельсона «случайной жертвой».