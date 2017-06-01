Мытье рук холодной водой так же эффективно, как и горячей

Фото: AmericaRU.com
Мойка рук действительно важна, чтобы остановить распространение опасных бактерий и вирусов. Обычно мыть руки советуют горячей водой – ранее считалось, что это помогает эффективнее бороться с инфекциями. Но теперь американские медики говорят, что совет не имеет никакого смысла, поскольку температура воды не важна.
Ученые что обнаружили, что использование антибактериального мыла вместо обычного также не имеет большого значения. Важно то, что руки надо мыть не менее 10 секунд.
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