Ученые обнаружили странные мутации в результате генных экспертиментов

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Согласно новому докладу, такие опасения могут быть обоснованными. Исследование, опубликованное в Nature Methods, показало, что использование CRISPR-Cas9 для редактирования генома может привести к появлению сотен непредсказуемых мутаций.
Для проверки ученые Стэнфордского университета отследили геномы мышей, которые уже прошли процедуру воздействия CRISPR-Cas9. Затем они изучили отредактированные геномы на любые изменения в генах и нашли много странных мутаций. Эта технология выполнила первоначально намеченную задачу по исправлению гена, который вызывает слепоту, но это привело к появлению 1500 других небольших изменений и 100 крупным изменениям.
««Мы знаем, что каждая новая терапия имеет некоторые потенциальные побочные эффекты, но мы также должны знать, что они собой представляют», - отметил соавтор исследования Винит Махаджан (Vinit Mahajan).
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