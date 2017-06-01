Ученые обнаружили странные мутации в результате генных экспертиментов

1 июня 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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В течение последних нескольких лет новый научный инструмент CRISPR-Cas9, рассматривают как будущее медицины. Эта технология позволяет изучать геномы. По сути, ее использование может позволить удалять вредные гены, несущие заболевания, и заменять их нормальными. Такая идея вызывает опасения, что технология может создавать опасные мутации и может использования для попыток создать суперлюдей или «младенцев под заказ».Согласно новому докладу, такие опасения могут быть обоснованными. Исследование, опубликованное в Nature Methods, показало, что использование CRISPR-Cas9 для редактирования генома может привести к появлению сотен непредсказуемых мутаций.Для проверки ученые Стэнфордского университета отследили геномы мышей, которые уже прошли процедуру воздействия CRISPR-Cas9. Затем они изучили отредактированные геномы на любые изменения в генах и нашли много странных мутаций. Эта технология выполнила первоначально намеченную задачу по исправлению гена, который вызывает слепоту, но это привело к появлению 1500 других небольших изменений и 100 крупным изменениям.««Мы знаем, что каждая новая терапия имеет некоторые потенциальные побочные эффекты, но мы также должны знать, что они собой представляют», - отметил соавтор исследования Винит Махаджан (Vinit Mahajan).