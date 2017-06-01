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Главная страница → Раздел: ПрогрессАмериканский миллиардер верит, что чужие живут на Земле прямо сейчас
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Американский миллиардер верит, что чужие живут на Земле прямо сейчас


Американский миллиардер верит, что чужие живут на Земле прямо сейчас
Фото: AmericaRU.com
Роберт Бигелоу (Robert Bigelow), генеральный директор и основатель компании Bigelow Aerospace, партнера NASA,не просто верит в инопланетян. Он считает, что они живут среди сейчас.

Бигелоу, чья компания предоставила надувную среду обитания BEAM, которая в настоящее время оборудована на Международной космической станции, недавно сделал несколько смелых заявлений в недавнем интервью. Он заявил, что потратил миллионы долларов на изучение тайн НЛО. В его семье были истории «близких контактов» - его дедушка и бабушка видели НЛО много лет назад. Его вера в инопланетян настолько сильна, что на здании штаб-квартиры своей компании он развесил огромную голову «серого человека».

И теперь он убежден, что здесь, на Земле, есть инопланетяне. Поэтому, если вы заметите любых инопланетян, обязательно сообщите Бигелоу, шутят американские журналисты.
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