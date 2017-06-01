NASA готовится отправить зонд к Солнцу

1 июня 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Зонд под названием Parker Solar Probe будет запущен специалистами NASA для изучения нашей звезды – Солнца. Исследовательская миссия NASA отправит аппарат намного ближе, чем любой другой в истории.Зонд назван в честь астрофизика из университета Чикаго Юджина Паркера (Eugene Parker), который предсказал существование солнечного ветра - потока заряженных частиц, постоянно излучаемого Солнцем. Он сделал это предсказание в 1958 году.«Для меня, безусловно, большая честь ассоциироваться с такой героической научной космической миссией», - отметил 89-летний Юджин Паркер во время пресс-конференции в Чикагском университете.Зонд будет запущен в июле 2018 года. Parker Solar Probe стоит 1,5 миллиарда долларов, на орбиту будет выведен с помощью United Launch Alliance Delta IV Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде 31 июля 2018 года.В течение следующих семи лет космический корабль выполнит 24 оборота вокруг Солнца на расстоянии всего 6,2 миллионов километров. Это расстояние в 7 раз ближе, чем у остальных зондов. Parker Solar Probe длиной 3 метра будет испытывать температуру до 1370 градусов Цельсия и солнечную радиацию интенсивностью в 475 раз больше, чем мы привыкли на Земле.