NASA готовится отправить зонд к Солнцу

Фото: AmericaRU.com
Зонд назван в честь астрофизика из университета Чикаго Юджина Паркера (Eugene Parker), который предсказал существование солнечного ветра - потока заряженных частиц, постоянно излучаемого Солнцем. Он сделал это предсказание в 1958 году.
«Для меня, безусловно, большая честь ассоциироваться с такой героической научной космической миссией», - отметил 89-летний Юджин Паркер во время пресс-конференции в Чикагском университете.
Зонд будет запущен в июле 2018 года. Parker Solar Probe стоит 1,5 миллиарда долларов, на орбиту будет выведен с помощью United Launch Alliance Delta IV Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде 31 июля 2018 года.
В течение следующих семи лет космический корабль выполнит 24 оборота вокруг Солнца на расстоянии всего 6,2 миллионов километров. Это расстояние в 7 раз ближе, чем у остальных зондов. Parker Solar Probe длиной 3 метра будет испытывать температуру до 1370 градусов Цельсия и солнечную радиацию интенсивностью в 475 раз больше, чем мы привыкли на Земле.
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