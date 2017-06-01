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NASA готовится отправить зонд к Солнцу


NASA готовится отправить зонд к Солнцу
Фото: AmericaRU.com
Зонд под названием Parker Solar Probe будет запущен специалистами NASA для изучения нашей звезды – Солнца. Исследовательская миссия NASA отправит аппарат намного ближе, чем любой другой в истории.

Зонд назван в честь астрофизика из университета Чикаго Юджина Паркера (Eugene Parker), который предсказал существование солнечного ветра - потока заряженных частиц, постоянно излучаемого Солнцем. Он сделал это предсказание в 1958 году.

«Для меня, безусловно, большая честь ассоциироваться с такой героической научной космической миссией», - отметил 89-летний Юджин Паркер во время пресс-конференции в Чикагском университете.

Зонд будет запущен в июле 2018 года. Parker Solar Probe стоит 1,5 миллиарда долларов, на орбиту будет выведен с помощью United Launch Alliance Delta IV Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде 31 июля 2018 года.
В течение следующих семи лет космический корабль выполнит 24 оборота вокруг Солнца на расстоянии всего 6,2 миллионов километров. Это расстояние в 7 раз ближе, чем у остальных зондов. Parker Solar Probe длиной 3 метра будет испытывать температуру до 1370 градусов Цельсия и солнечную радиацию интенсивностью в 475 раз больше, чем мы привыкли на Земле.
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