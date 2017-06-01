Барак Обама купил поместье в миле от Белого дома за 8 миллионов долларов

Фото: AmericaRU.com
Новый дом Барака Обамы находится в престижном районе Калорама в Вашингтоне. В мае прошлого года Обама решил арендовать особняк в стиле Тюдор площадью 8200 квадратных футов. Это поместье уже давно было домом для дипломатов, лоббистов, политиков и случайных арендаторов. В целом, Калорама становится все более переполнен богатым анклавом политиков: теперь здесь живет дочь Президента Трампа Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Обама приобрел дом с девятью спальнями через холдинговую компанию, которой управляет сам. Ранее собственность принадлежала Джо Локхарту, бывшему пресс-секретарю Билла Клинтона, который в настоящее время является высшим должностным лицом по коммуникациям Национальной футбольной лиги.
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