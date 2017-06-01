Барак Обама купил поместье в миле от Белого дома за 8 миллионов долларов

1 июня 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114417

Барак Обама (Barack Obama), экс-президент США, заплатит 8,1 миллиона долларов за поместье всего в миле от Белого дома. Ранее он со своей семьей снимал это здание, теперь оно принадлежит ему.Новый дом Барака Обамы находится в престижном районе Калорама в Вашингтоне. В мае прошлого года Обама решил арендовать особняк в стиле Тюдор площадью 8200 квадратных футов. Это поместье уже давно было домом для дипломатов, лоббистов, политиков и случайных арендаторов. В целом, Калорама становится все более переполнен богатым анклавом политиков: теперь здесь живет дочь Президента Трампа Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и госсекретарь Рекс Тиллерсон.Обама приобрел дом с девятью спальнями через холдинговую компанию, которой управляет сам. Ранее собственность принадлежала Джо Локхарту, бывшему пресс-секретарю Билла Клинтона, который в настоящее время является высшим должностным лицом по коммуникациям Национальной футбольной лиги.