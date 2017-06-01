Самый большой в мире самолет выкатили из ангара

Фото: AmericaRU.com
Колоссальный самолет-носитель Stratolaunch вывели из ангара в воздушном и космическом порту Мохаве, штат Калифорния. Демонстрация проведена вместе с первыми испытаниями заправки. Этот самолет предназначен для запуска ракет на орбиту с высоты.
«Мы рады сообщить, что проект Stratolaunch преодолел новый рубеж в пути к обеспечению удобного, надежного и постоянного доступа к околоземной орбите», - сказал генеральный директор Stratolaunch Systems Corp Жан Флойд.
Платформа Stratolaunch предназначена для запуска ракет на орбиту с высоты 9100 метров. Первоначально самолет запустит одну ракету Pegasus XL, созданную Orbital ATK.
Самолет имеет размах крыльев 117 метров, длиной 72 метра, высотой хвоста 15 метров. У него предусмотрено 28 колес.
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