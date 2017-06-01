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Главная страница → Раздел: События/СкандалыОгайо судится с производителями лекарств, обвиняя их в опиоидной эпидемии
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Огайо судится с производителями лекарств, обвиняя их в опиоидной эпидемии


Огайо судится с производителями лекарств, обвиняя их в опиоидной эпидемии
Фото: AmericaRU.com
Штат Огайо подал иск против нескольких фармацевтических компаний по поводу опиоидной эпидемии. Власти штата винят производителей лекарств в том, что в проведении маркетинговых кампаний они вводили в заблуждение врачей и пациентов об опасности зависимости от препаратов и передозировки.

Генеральный прокурор штата Огайо Майк ДэВин (Mike DeWine) ведет дело против фармкомпаний – аналогичный иск был подан штатом Миссисипи в 2015 год и все еще рассматривается. Также с производителями препаратов судятся Западная Вирджиния, города Чикаго и Нью-Йорк.

«Мы ведем переговоры с генеральными прокурорами о деле, которое связано с тем, что можно назвать только национальной эпидемией», - сказал Майкл П. Кэнти, адвокат из Нью-Йорка, чья фирма Labaton Sucharow консультирует штаты по поводу возможного опиоидного судебного разбирательства.

В 2015 году более 25 000 человек в Соединенных Штатах умерли от передозировки опиоидов, таких как фентанил, оксикодон и гидрокодон. Это более чем в два раза больше, чем десять лет назад. . Препараты, полученные либо из опиума, либо из синтетических аналогов, теперь убивают больше американцев, чем убийства.
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