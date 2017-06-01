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На что потратили 430 миллионов долларов победители Powerball из Нью-Джерси?


На что потратили 430 миллионов долларов победители Powerball из Нью-Джерси?
Фото: AmericaRU.com
Победители американской лотереи Powerball из Нью-Джерси использовали сумму джек-пота, чтобы помочь другим.

Семья Смит из Трентона выиграла 430 миллионов долларов джек-пота лотереи год назад, и это навсегда изменило их жизни. Почти всю сумму семья потратила на помощь другим жителям родного города. Выигрыш был разделен на 8 частей, и все они пошли во вновь созданный фонд семьи Смит.

Гарольд Смит (Harold Smith), руководитель новой программы, рассказывает, что фонд инвестирует в организации и проекты в сфере образования, развития города, поддержки семьи и молодежи. Финансирование различных организаций в Трентоне будет варьироваться от небольших разовых грантов до годовых и трехлетних грантов.
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