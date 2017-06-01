Трамп раздает свой номер мобильного

Фото: AmericaRU.com
Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связываться с ним по мобильному. По словам инсайдеров Белого дома, пока только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением.
Сообщается, что Трамп также обменялся номерами мобильного с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Будет ли использовать новый глава Франции эту линию, пока неизвестно.
Тот факт, что мировые лидеры могут звонить друг друга по мобильному телефону, может показаться ничем не примечательным в современном мире. Но на дипломатической арене, где контакты лидеров являются высокоорганизованными делами, это заметное нарушение протокола со стороны Президента США выражает недоверие к официальным каналам. Также эти разговоры становятся уязвимыми для прослушивания, особенно со стороны иностранных разведок, считает Дерек Чолле, бывший советник Пентагона.
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