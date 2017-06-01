Трамп раздает свой номер мобильного

1 июня 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

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Дональд Трамп (Donald Trump) дает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить его напрямую. Это необычное приглашение не только нарушает дипломатический протокол, но также вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США.Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связываться с ним по мобильному. По словам инсайдеров Белого дома, пока только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением.Сообщается, что Трамп также обменялся номерами мобильного с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Будет ли использовать новый глава Франции эту линию, пока неизвестно.Тот факт, что мировые лидеры могут звонить друг друга по мобильному телефону, может показаться ничем не примечательным в современном мире. Но на дипломатической арене, где контакты лидеров являются высокоорганизованными делами, это заметное нарушение протокола со стороны Президента США выражает недоверие к официальным каналам. Также эти разговоры становятся уязвимыми для прослушивания, особенно со стороны иностранных разведок, считает Дерек Чолле, бывший советник Пентагона.