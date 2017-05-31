Детское ожирение лучше всего лечится через родителей без ребенка

31 мая 2017 года, 20:25

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что терапия, направленная на родителей без детей, может быть наиболее эффективной в лечении детского ожирения.В борьбе с детским ожирением врачи и родители пытались вовлечь и мотивировать детей оставаться здоровыми. Однако анализ Калифорнийского университета в Сан-Диего выявил, что программы, направленные именно на родителей без самих детей, оказались более работающими.Детское ожирение является эпидемией, затрагивающей каждого из трех американских детей, и это оказывает серьезные последствия в ожидаемой продолжительности жизни и ее качества во взрослом возрасте.Родители играют самую важную роль в установлении здоровой окружающей среды и привычек, поэтому эксперты считают, что терапия должна быть направлена именно на них. Семейная модель включает в себя поведенческую терапию, питание и обучение физической активности для не только страдающих ожирением детей, но и их родителей. Эксперты говорят, что семейная терапия считается золотым стандартом – и самым эффективным.В исследовании приняло участие 150 родителей с детьми в возрасте от 8 до 12 лет.