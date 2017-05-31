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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеХирург, делавший операции на груди, приговорен к 15 годам тюрьмы
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Хирург, делавший операции на груди, приговорен к 15 годам тюрьмы


Хирург, делавший операции на груди, приговорен к 15 годам тюрьмы
Фото: AmericaRU.com
Пластический хирург Ян Патерсон (Ian Paterson) из Бирмингема получил 15 лет тюрьмы за жестокое обращение с пациентами.

Хирург совершил серию совершенно ненужных операций с целью личной выгоды. Он лгал пациентам, что у них есть рак молочной железы, чтобы убедить лечь под нож. В результате его признали виновным в 17 пунктах обвинения. От его деятельности пострадало 250 человек.

Патерсон выполнял «обширные, изменяющие жизнь операции без каких-либо обоснованных причин» и сделал это исключительно с целью обогащения. Кроме срока в тюрьме, хирург выплатит 9,5 миллионов фунтов компенсации за ущерб, нанесенный пациентам.

Хирург проводил бесполезные операции сотен женщин в двух частных больницах в Уэст-Мидлендсе, которыми управляет Spire Healthcare. Процедуры проведены в период с 1993 по 2012 год.
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