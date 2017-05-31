На Юпитере есть снег

31 мая 2017 года, 18:40

Фото: AmericaRU.com

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Снег на Юпитере: новые потрясающие фотографии миссии Juno показывают невероятные облака в небесах гигантского газового гиганта. Эти пушистые белые облака, бросающие тени на чудовищные, разноцветные облачные колоды Юпитера, похожи на снег.Белые облака, которые доходят до 80 километров в ширину или около того, держатся высоко в атмосфере Юпитера - настолько высоко, что они очень холодные, и материал, из которого они состоят, почти наверняка заморожен, говорят эксперты команды Juno.«На Юпитере идет снег, и мы видим, как это работает. Скорее всего, это аммиачный лед, но в него может влиться водяной лед, поэтому облака лишь отчасти похожи на снег Земли», - отметил главный исследователь Juno Скотт Болтон из Юго-западного научно-исследовательского института в Сан-Антонио.Такие облака найдены по всей южной тропической зоне Юпитера.