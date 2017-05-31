На Юпитере есть снег

Фото: AmericaRU.com
Белые облака, которые доходят до 80 километров в ширину или около того, держатся высоко в атмосфере Юпитера - настолько высоко, что они очень холодные, и материал, из которого они состоят, почти наверняка заморожен, говорят эксперты команды Juno.
«На Юпитере идет снег, и мы видим, как это работает. Скорее всего, это аммиачный лед, но в него может влиться водяной лед, поэтому облака лишь отчасти похожи на снег Земли», - отметил главный исследователь Juno Скотт Болтон из Юго-западного научно-исследовательского института в Сан-Антонио.
Такие облака найдены по всей южной тропической зоне Юпитера.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Гены мумий показывают, что фараоны были больше европейцами, чем африканцами →
- НАСА испытывает надувной модуль, который способен выдерживать радиационное излучение →
- Курение ежегодно убивает 7 миллионов человек и приносит вред окружающей среде →
- В США погибло около трети медоносных пчел →
- Синий кит, найденный мертвым на пляже в Калифорнии, погиб от столкновения с кораблем →
- Почему мужчины бегают быстрее, чем женщины? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114403
http://www.americaru.com/news/114403