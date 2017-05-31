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Главная страница → Раздел: ПрогрессГены мумий показывают, что фараоны были больше европейцами, чем африканцами
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Гены мумий показывают, что фараоны были больше европейцами, чем африканцами


Гены мумий показывают, что фараоны были больше европейцами, чем африканцами
Фото: AmericaRU.com
Первое исследование генома мумий показывает, что они были больше турками и европейцами, чем африканцами.

Исследователи университета Тюбингена и Института Макса Планка провели подробный анализ ДНК древних мумий. Они обнаружили, что древние египтяне были тесно связаны с европейцами. Современные же египтяне имеют больше генных связей с африканцами к югу от Сахары, чем их предки.

Ученые проанализировали ДНК египетских мумий, начиная с 1400 г. до н.э. до 400 г. н.э., и обнаружили, что они имели такие же гены, что и жители Средиземного моря. Древние египтяне были тесно связаны с популяциями в Леванте - ныне современной Турции, Сирии, Иордании, Израиля и Ливана. Они также были генетически похожи на неолитические популяции Анатолийского полуострова и Европы.
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