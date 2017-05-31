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Главная страница → Раздел: В миреНа Шри-Ланке в наводнениях погибло 200 человек
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На Шри-Ланке в наводнениях погибло 200 человек


На Шри-Ланке в наводнениях погибло 200 человек
Фото: AmericaRU.com
Шестнадцать стран отправляют гуманитарную помощь на Шри-Ланку, где произошло худшее наводнение за десять лет. В результате погибло 200 человек.

Десятки тысяч жителей Шри-Ланки были эвакуированы из зоны бедствия. Министр иностранных дел Рави Карунанаяке (Ravi Karunanayake) заявил, что 600 тысяч человек покинули свои дома из-за настоящего потопа, обрушившегося на остров после мощного муссона.

Сейчас добровольцы расчищают завалы и создают источники питьевой воды в районах, где наводнение уже схлынуло. Медики проводят меры против возможного распространения заболеваний, передающихся через воду. Организация Объединенных Наций отправила водные контейнеры, таблетки для очистки воды и брезентовые листы для создания тентов во временных лагерях, а Всемирная организация здравоохранения будет оказывать поддержку медицинским группам в пострадавших районах.
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