На Шри-Ланке в наводнениях погибло 200 человек

Фото: AmericaRU.com
Десятки тысяч жителей Шри-Ланки были эвакуированы из зоны бедствия. Министр иностранных дел Рави Карунанаяке (Ravi Karunanayake) заявил, что 600 тысяч человек покинули свои дома из-за настоящего потопа, обрушившегося на остров после мощного муссона.
Сейчас добровольцы расчищают завалы и создают источники питьевой воды в районах, где наводнение уже схлынуло. Медики проводят меры против возможного распространения заболеваний, передающихся через воду. Организация Объединенных Наций отправила водные контейнеры, таблетки для очистки воды и брезентовые листы для создания тентов во временных лагерях, а Всемирная организация здравоохранения будет оказывать поддержку медицинским группам в пострадавших районах.
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