На аукционе сумку Hermes продают за рекордные 380 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
Аукционный дом не разглашает имя покупателя матовой белой сумки «Гималаи» из крокодиловой кожи бренда Hermes Birkin bag. Сумочка была изготовлена в 2014 году и имеет несколько золотых пряжек и ремешков, инкрустированных 205 бриллиантами. Сумка была создана в 1984 году французским лейблом Hermes в честь британской певицы и актрисы Джейн Биркин (Jane Birkin).
Эта сумма - рекордная для любой сумочки, проданной на аукционе. Предварительная ее стоимость была означена в 258 тысяч долларов. Торги длились 15 минут.
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