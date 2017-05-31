На аукционе сумку Hermes продают за рекордные 380 тысяч долларов

31 мая 2017 года, 17:20

Фото: AmericaRU.com

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Роскошная сумка Hermes побила мировой рекорд аукциона Christie’s в среду – ее купили за 380 тысяч долларов.Аукционный дом не разглашает имя покупателя матовой белой сумки «Гималаи» из крокодиловой кожи бренда Hermes Birkin bag. Сумочка была изготовлена в 2014 году и имеет несколько золотых пряжек и ремешков, инкрустированных 205 бриллиантами. Сумка была создана в 1984 году французским лейблом Hermes в честь британской певицы и актрисы Джейн Биркин (Jane Birkin).Эта сумма - рекордная для любой сумочки, проданной на аукционе. Предварительная ее стоимость была означена в 258 тысяч долларов. Торги длились 15 минут.