Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:03 am | Чикаго 8:03 am | Сан-Франциско 6:03 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаАкции Amazon впервые достигли отметки в тысячу долларов
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Акции Amazon впервые достигли отметки в тысячу долларов


Акции Amazon впервые достигли отметки в тысячу долларов
Фото: AmericaRU.com
Акции Amazon на Уолл-стрит произвел новую веху во вторник – их стоимости поднялись впервые до тысячи долларов.

Цена акций крупнейшего онлайн-ритейлера удвоилась менее чем за два года – это период, когда быстрый рост компании из Сиэтла по всему миру привел к развитию торговых, развлекательных проектов и хранилищ данных.

Достижение отметки в 1000 долларов мало чем изменит повседневный бизнес Amazon, но это может повысить уровень владения компанией и освободить ее от некоторой волатильности на фондовом рынке.

Райан Джейкоб (Ryan Jacob), владелец Jacob Asset Management, которая специализируется на технических инвестициях, отметил: «Amazon является доминирующим игроком в розничной торговле сегодня, и трудно представить, что у кого есть ресурсы, чтобы догнать бренд».

Только четыре компании, зарегистрированные в США, имеют четырехзначную стоимость акций - Google Alphabet, Facebook, Netflix и теперь Amazon.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114395
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus