Акции Amazon впервые достигли отметки в тысячу долларов

31 мая 2017 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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Акции Amazon на Уолл-стрит произвел новую веху во вторник – их стоимости поднялись впервые до тысячи долларов.Цена акций крупнейшего онлайн-ритейлера удвоилась менее чем за два года – это период, когда быстрый рост компании из Сиэтла по всему миру привел к развитию торговых, развлекательных проектов и хранилищ данных.Достижение отметки в 1000 долларов мало чем изменит повседневный бизнес Amazon, но это может повысить уровень владения компанией и освободить ее от некоторой волатильности на фондовом рынке.Райан Джейкоб (Ryan Jacob), владелец Jacob Asset Management, которая специализируется на технических инвестициях, отметил: «Amazon является доминирующим игроком в розничной торговле сегодня, и трудно представить, что у кого есть ресурсы, чтобы догнать бренд».Только четыре компании, зарегистрированные в США, имеют четырехзначную стоимость акций - Google Alphabet, Facebook, Netflix и теперь Amazon.