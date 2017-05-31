Акции Amazon впервые достигли отметки в тысячу долларов

Фото: AmericaRU.com
Цена акций крупнейшего онлайн-ритейлера удвоилась менее чем за два года – это период, когда быстрый рост компании из Сиэтла по всему миру привел к развитию торговых, развлекательных проектов и хранилищ данных.
Достижение отметки в 1000 долларов мало чем изменит повседневный бизнес Amazon, но это может повысить уровень владения компанией и освободить ее от некоторой волатильности на фондовом рынке.
Райан Джейкоб (Ryan Jacob), владелец Jacob Asset Management, которая специализируется на технических инвестициях, отметил: «Amazon является доминирующим игроком в розничной торговле сегодня, и трудно представить, что у кого есть ресурсы, чтобы догнать бренд».
Только четыре компании, зарегистрированные в США, имеют четырехзначную стоимость акций - Google Alphabet, Facebook, Netflix и теперь Amazon.
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