В США начался суд над мужчиной, который убил 2-летнего ребенка, потому что девочка была демоном

Фото: AmericaRU.com
Майкл МакКарти был бойфрендом матери девочки Рейчел Бонд. Неопознанные останки были обнаружены в мусорном мешке два года назад около Бостона, ей было присвоено имя «Малышка Доу». Позднее, когда была установлена личность ребенка и определен подозреваемый, который был одержим оккультизмом. Он думал, что Белла была демоном.
Майклу Маккарти было предъявлено обвинение в убийстве первой степени за убийство Беллы – он ударил ребенка в живот и задушил. Затем он хранил тело в холодильнике, позднее сбросил ее останки в мусор.
Маккарти не признал себя виновным в убийстве. Его защитник утверждает, что Рейчел Бонд была единственной одержимой демонами, и что именно она - настоящая убийца Беллы.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Терминал аэропорта Орландо закрыли из-за мужчины с фейковым пистолетом →
- Полиция задержала Тайгера Вудса не из-за алкоголя →
- В аэропорту Орландо полиция арестовала мужчину с муляжом пистолета →
- В Юте 3 человека погибли, когда девочка упала в бушующую речку →
- Полиция Кливленда уволила сотрудника, который выстрелил в Тамира Райса →
- В результате перестрелки в Миддлтауне погиб один человек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114393
http://www.americaru.com/news/114393