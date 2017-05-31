В США начался суд над мужчиной, который убил 2-летнего ребенка, потому что девочка была демоном

31 мая 2017 года, 16:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114393

В США началось судебное разбирательство по делу об убийстве 2-летней Беллы Бонд (Bella Bond). Девочка была обнаружена в мусорном мешке в Бостоне два года назад, и ее убийца Майкл МакКарти прикончил ребенка, потому что она была демоном.Майкл МакКарти был бойфрендом матери девочки Рейчел Бонд. Неопознанные останки были обнаружены в мусорном мешке два года назад около Бостона, ей было присвоено имя «Малышка Доу». Позднее, когда была установлена личность ребенка и определен подозреваемый, который был одержим оккультизмом. Он думал, что Белла была демоном.Майклу Маккарти было предъявлено обвинение в убийстве первой степени за убийство Беллы – он ударил ребенка в живот и задушил. Затем он хранил тело в холодильнике, позднее сбросил ее останки в мусор.Маккарти не признал себя виновным в убийстве. Его защитник утверждает, что Рейчел Бонд была единственной одержимой демонами, и что именно она - настоящая убийца Беллы.