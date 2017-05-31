Терминал аэропорта Орландо закрыли из-за мужчины с фейковым пистолетом

Фото: AmericaRU.com
По словам официальных лиц, мужчина с поддельным оружием был взят под стражу в во вторник вечером после почти трехчасового противостояния с полицией на одном из основных терминалов. Подозреваемый таким хитроумным способом пытался покончить с собой, провоцируя полицейского, чтобы тот его застрелил. Он размахивал поддельным оружием на территории терминала, пытаясь вызвать огонь полиции, в результате был арестован.
Полиция определила подозреваемого как Майкла Уэйна Петтигрю 26 лет. Он – бывший морской пехотинец. Ему предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах. Также его отправят на психиатрическую экспертизу.
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