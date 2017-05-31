Google показывает, какие слова американцы не умеют писать

31 мая 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114389

Google провел анализ того, какие именно слова неправильно пишут и произносят американцы во всех 50 штатах. Анализ, обозначенный как «самое неправильное слово в штате», проведен с 1 января по 30 апреля 2017 года.Оказалось, что часто американцы не знают правильного написания простых слов. Например, в округе Колумбия жители неправильно пишут слово «девяносто» («ninety»), вместо они пишут «nintey».Самое длинное слово, которое американцы не знают, как пишется,- это «supercalifragilisticexpialidocious». Это слово, которая сказочная няня Мэри Поппинс использовала в своих заклинаниях. Самое короткое – «серый» («grey»), которое неправильно пишут жители Джорджии.В Калифорнии не знают, как писать слово «красивый» («beautiful»), на Аляске – «график» («schedule»), в Колорадо – «завтра» («tomorrow»).