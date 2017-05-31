Google показывает, какие слова американцы не умеют писать

Фото: AmericaRU.com
Оказалось, что часто американцы не знают правильного написания простых слов. Например, в округе Колумбия жители неправильно пишут слово «девяносто» («ninety»), вместо они пишут «nintey».
Самое длинное слово, которое американцы не знают, как пишется,- это «supercalifragilisticexpialidocious». Это слово, которая сказочная няня Мэри Поппинс использовала в своих заклинаниях. Самое короткое – «серый» («grey»), которое неправильно пишут жители Джорджии.
В Калифорнии не знают, как писать слово «красивый» («beautiful»), на Аляске – «график» («schedule»), в Колорадо – «завтра» («tomorrow»).
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