Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:33 am | Чикаго 6:33 am | Сан-Франциско 4:33 am
Главная страница → Раздел: АналитикаGoogle показывает, какие слова американцы не умеют писать
Аналитика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Google показывает, какие слова американцы не умеют писать


Google показывает, какие слова американцы не умеют писать
Фото: AmericaRU.com
Google провел анализ того, какие именно слова неправильно пишут и произносят американцы во всех 50 штатах. Анализ, обозначенный как «самое неправильное слово в штате», проведен с 1 января по 30 апреля 2017 года.

Оказалось, что часто американцы не знают правильного написания простых слов. Например, в округе Колумбия жители неправильно пишут слово «девяносто» («ninety»), вместо они пишут «nintey».

Самое длинное слово, которое американцы не знают, как пишется,- это «supercalifragilisticexpialidocious». Это слово, которая сказочная няня Мэри Поппинс использовала в своих заклинаниях. Самое короткое – «серый» («grey»), которое неправильно пишут жители Джорджии.

В Калифорнии не знают, как писать слово «красивый» («beautiful»), на Аляске – «график» («schedule»), в Колорадо – «завтра» («tomorrow»).
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114389
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич квартира с видами на побережье в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus