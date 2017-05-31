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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые нашли способ, который поможет пациентам избавиться от усталости во время или после лечения рака
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Ученые нашли способ, который поможет пациентам избавиться от усталости во время или после лечения рака


Ученые нашли способ, который поможет пациентам избавиться от усталости во время или после лечения рака
Фото: AmericaRU.com
Исследователи, проанализировавшие данные предыдущих экспериментов, обнаружили нелекарственный метод борьбы с усталостью во время или после борьбы с раком.

Во время лечения рака наиболее эффективным способом снять усталость является релаксация, такая как йога. «Во время и после терапии рака усталость является одним из самых частых и тревожных симптомов», - сказал ведущий автор исследования Ричард Хильфикер (Richard Hilfiker) из Университета прикладных наук и искусств западной Швейцарии в Лейкербаде.

У онкопациентов усталость считается тревожным, стойким, субъективным чувством физической, эмоциональной или когнитивной усталости, а также истощения, связанного с раком или его лечением, которое не зависит от недавней активности и препятствует нормальной работе, говорят ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале «British Journal of Sports Medicine».
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