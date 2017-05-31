Ученые нашли способ, который поможет пациентам избавиться от усталости во время или после лечения рака

31 мая 2017 года, 13:17

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Исследователи, проанализировавшие данные предыдущих экспериментов, обнаружили нелекарственный метод борьбы с усталостью во время или после борьбы с раком.Во время лечения рака наиболее эффективным способом снять усталость является релаксация, такая как йога. «Во время и после терапии рака усталость является одним из самых частых и тревожных симптомов», - сказал ведущий автор исследования Ричард Хильфикер (Richard Hilfiker) из Университета прикладных наук и искусств западной Швейцарии в Лейкербаде.У онкопациентов усталость считается тревожным, стойким, субъективным чувством физической, эмоциональной или когнитивной усталости, а также истощения, связанного с раком или его лечением, которое не зависит от недавней активности и препятствует нормальной работе, говорят ученые. Результаты исследования были опубликованы в журнале «British Journal of Sports Medicine».