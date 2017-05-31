Полиция задержала Тайгера Вудса не из-за алкоголя

Фото: AmericaRU.com
По мнению Вудса, причиной могла быть его реакция на лекарства, отпускаемые по рецепту. Полицейские, обнаружившие стоящий на правой полосе дороги автомобиль 41-летнего спортсмена, увидели, что Вудс спит за рулем. При этом двигатель транспортного средства работал, а стоп-огни и правый поворотник - мигали, передает Palm Beach Post. Когда стражи порядка разбудили Вудса, который все еще был пристегнут ремнем безопасности, у него была «чрезвычайно медленная и невнятная речь».
Полицейские отметили, что гольфист не мог стоять на ногах. Когда его попросили назвать буквы алфавита в обратном порядке, то Вудс начал рассказывать национальный гимн наоборот.
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