Полиция задержала Тайгера Вудса не из-за алкоголя

31 мая 2017 года, 12:54

Фото: AmericaRU.com

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Ранее Тайгер Вудс (Tiger Woods) заявил, что его нетрезвое состояние за рулем не связано с алкоголем. Теперь сотрудники правоохранительных органов подтвердили его слова: на момент ареста в организме гольфиста алкоголя не было.По мнению Вудса, причиной могла быть его реакция на лекарства, отпускаемые по рецепту. Полицейские, обнаружившие стоящий на правой полосе дороги автомобиль 41-летнего спортсмена, увидели, что Вудс спит за рулем. При этом двигатель транспортного средства работал, а стоп-огни и правый поворотник - мигали, передает Palm Beach Post. Когда стражи порядка разбудили Вудса, который все еще был пристегнут ремнем безопасности, у него была «чрезвычайно медленная и невнятная речь».Полицейские отметили, что гольфист не мог стоять на ногах. Когда его попросили назвать буквы алфавита в обратном порядке, то Вудс начал рассказывать национальный гимн наоборот.