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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ аэропорту Орландо полиция арестовала мужчину с муляжом пистолета
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В аэропорту Орландо полиция арестовала мужчину с муляжом пистолета


В аэропорту Орландо полиция арестовала мужчину с муляжом пистолета
Фото: AmericaRU.com
В международном аэропорту Орландо сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, размахивающего муляжом пистолета и угрожающего себе и полицейским.

26-летний Майкл Петтигрю (Michael Pettigrew) был взят под стражу и был отправлен в больницу для проведения психиатрической экспертизы. По мнению стражей порядка, у мужчины произошел «психологический кризис». Ему будут предъявлены обвинения в нападении на сотрудников правоохранительных органов с помощью огнестрельного при отягчающих обстоятельствах.

Инцидент произошел в 8 часов вечера на первом этаже аэропорта около пункта проката автомобилей, сообщил начальник полиции Орландо Джон Мина (John Mina). Петтигрю пытался вынудить полицейских выстрелить в него, но они смогли уговорить его положить оружие на землю. Переговоры с мужчиной длились в течение двух часов, по итогу которых он мирно сдался.
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