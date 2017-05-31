В аэропорту Орландо полиция арестовала мужчину с муляжом пистолета

31 мая 2017 года, 12:28

Фото: AmericaRU.com

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В международном аэропорту Орландо сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, размахивающего муляжом пистолета и угрожающего себе и полицейским.26-летний Майкл Петтигрю (Michael Pettigrew) был взят под стражу и был отправлен в больницу для проведения психиатрической экспертизы. По мнению стражей порядка, у мужчины произошел «психологический кризис». Ему будут предъявлены обвинения в нападении на сотрудников правоохранительных органов с помощью огнестрельного при отягчающих обстоятельствах.Инцидент произошел в 8 часов вечера на первом этаже аэропорта около пункта проката автомобилей, сообщил начальник полиции Орландо Джон Мина (John Mina). Петтигрю пытался вынудить полицейских выстрелить в него, но они смогли уговорить его положить оружие на землю. Переговоры с мужчиной длились в течение двух часов, по итогу которых он мирно сдался.