У медитации тоже есть недостатки

31 мая 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com

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Медитация часто преподносится как практика, которая снимает стресс. Но новое исследование показало, что медитация способна стать причиной стресса, заставляя людей испытывать страх и даже травматические переживания.Для привлечения внимания к маленьким побочным эффектам, связанным с медитацией, специалисты Университета Брауна опросили 60 человек, которые испытали трудности во время занятий такими практиками как Тхеравада, Дзен или тибетской буддийской медитации. Респонденты описали 59 неожиданных переживаний - некоторые хорошие, некоторые не очень хорошие - от чувства единства с другими и гиперчувствительности к свету до нерегулярности сердцебиения и галлюцинаций. Кроме того, более 40 процентов опрошенных заявили, что им пришлось пережить эмоциональную травму.Также респонденты отмечали, что они испытывали бессонницу, раздражительность, панику, усталость, а также чувство искажения времени и пространстве и потери эмоций. Подобные эффекты длились до десяти дней. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLoS One».