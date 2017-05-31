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У медитации тоже есть недостатки


У медитации тоже есть недостатки
Фото: AmericaRU.com
Медитация часто преподносится как практика, которая снимает стресс. Но новое исследование показало, что медитация способна стать причиной стресса, заставляя людей испытывать страх и даже травматические переживания.

Для привлечения внимания к маленьким побочным эффектам, связанным с медитацией, специалисты Университета Брауна опросили 60 человек, которые испытали трудности во время занятий такими практиками как Тхеравада, Дзен или тибетской буддийской медитации. Респонденты описали 59 неожиданных переживаний - некоторые хорошие, некоторые не очень хорошие - от чувства единства с другими и гиперчувствительности к свету до нерегулярности сердцебиения и галлюцинаций. Кроме того, более 40 процентов опрошенных заявили, что им пришлось пережить эмоциональную травму.

Также респонденты отмечали, что они испытывали бессонницу, раздражительность, панику, усталость, а также чувство искажения времени и пространстве и потери эмоций. Подобные эффекты длились до десяти дней. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLoS One».
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