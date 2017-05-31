США успешно провели проверку системы противоракетной обороны

Фото: AmericaRU.com
Испытание, которое состоялось во вторник на авиабазе Ванденберг в Калифорнии, было признано должностными лицами успешным, когда модернизированная ракета-перехватчик непосредственно столкнулась с мишенью – имитацию межконтинентальной баллистической ракеты. По всей видимости, Северная Корея разрабатывает МБР, способную достичь материковой части США, и в случае если страна начнет нападение, которое угрожает Соединенным Штатам, Южной Корее или Японии, то политика американских военных требует того, чтобы ракета была сбита.
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