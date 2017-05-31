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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеИзменение климата, без преувеличений, лишает нас сна
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Изменение климата, без преувеличений, лишает нас сна


Изменение климата, без преувеличений, лишает нас сна
Фото: AmericaRU.com
Изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов в результате деятельности человека, разрушает нашу планету - от жары до повышения уровня моря. А последствия глобального потепления имеют большие перспективы. Всего лишь мысли о необратимом вреде, наносимом нашей планете, достаточно, чтобы лишить нас сна, но, как показало новое исследование, есть научное обоснование тому, что изменение климата буквально заставляет нас потерять сон.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего прогнозируют, что в будущем глобальная температура продолжит расти, и еще больше людей потеряют сон, а хроническое недосыпание связано со многими проблемами со здоровьем. Под влияние изменения климата попадают несколько категорий, в том числе люди, которые не могут себе позволить кондиционер, и пожилые люди, которым сложнее регулировать температуру тела. Согласно подсчетам исследователей, к 2050 году каждые 100 американцев может рассчитывать на дополнительные шесть бессонных ночей. Это число увеличится до 14 ночей в месяц к 2099 году, если проблема с выбросами не будет решаться.

Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Science Advances».
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