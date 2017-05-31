Изменение климата, без преувеличений, лишает нас сна

31 мая 2017 года, 11:22

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов в результате деятельности человека, разрушает нашу планету - от жары до повышения уровня моря. А последствия глобального потепления имеют большие перспективы. Всего лишь мысли о необратимом вреде, наносимом нашей планете, достаточно, чтобы лишить нас сна, но, как показало новое исследование, есть научное обоснование тому, что изменение климата буквально заставляет нас потерять сон.Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего прогнозируют, что в будущем глобальная температура продолжит расти, и еще больше людей потеряют сон, а хроническое недосыпание связано со многими проблемами со здоровьем. Под влияние изменения климата попадают несколько категорий, в том числе люди, которые не могут себе позволить кондиционер, и пожилые люди, которым сложнее регулировать температуру тела. Согласно подсчетам исследователей, к 2050 году каждые 100 американцев может рассчитывать на дополнительные шесть бессонных ночей. Это число увеличится до 14 ночей в месяц к 2099 году, если проблема с выбросами не будет решаться.Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «Science Advances».