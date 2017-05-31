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НАСА испытывает надувной модуль, который способен выдерживать радиационное излучение


НАСА испытывает надувной модуль, который способен выдерживать радиационное излучение
Фото: AmericaRU.com
В прошлом году на Международной космической станции началось тестирование модуля, который подвергается радиационному излучению. За год до окончания испытания НАСА сообщило свои первоначальные выводы.

Исследователи проводят измерения уровня радиации в модуле в реальном времени. Экспериментальная капсула, запущенная в прошлом году благодаря партнерству НАСА и компанией Bigelow Aerospace, позволяет астронавтам проверить технологию в космосе. Ученые, находящиеся на МКС, контролируют структурную целостность модуля, термическую стабильность и устойчивость к космическому мусору, радиации и микробам.

Используя два активных монитора внутри модуля, аналитики Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне могут собирать данные в режиме реального времени, что позволит им лучше понять защитные свойства капсулы. В настоящее время они обнаружили, что уровни галактического космического излучения схожи с уровнями на других модулях космической станции.
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