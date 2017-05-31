Цены на жилье в США выросли в 2 раза быстрее, чем зарплаты

31 мая 2017 года, 10:41

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114373

В марте цены на жилье в США поднялись самыми быстрыми темпами за последние три года, в то время как сокращающееся предложение значительно опережает рост цен.Индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller, который покрывает всю страну, вырос на 5,9 процентов за 12 месяцев, закончившихся в марте. Стоимость домов выросла более в два раза быстрее среднего почасового дохода, из-за чего многим американцем приобрести жилье стало сложнее. «За последний год аналитики предположили, что одним из факторов повышения цен является необычно низкая инвентаризация домов для продажи», - говорит Дэвид Блитцер (David Blitzer), управляющий директор S & P Dow Jones Indices.Устойчивый рынок труда увеличил спрос среди многих потенциальных покупателей, но на рынке появилось меньше объектов. Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи за последний год упали на 9 процентов до 1,93 миллиона единиц. Нехватка домов для покупки привела к резкому росту цен во многих районах.