Цены на жилье в США выросли в 2 раза быстрее, чем зарплаты

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Индекс цен на жилье от S&P / Case-Shiller, который покрывает всю страну, вырос на 5,9 процентов за 12 месяцев, закончившихся в марте. Стоимость домов выросла более в два раза быстрее среднего почасового дохода, из-за чего многим американцем приобрести жилье стало сложнее. «За последний год аналитики предположили, что одним из факторов повышения цен является необычно низкая инвентаризация домов для продажи», - говорит Дэвид Блитцер (David Blitzer), управляющий директор S & P Dow Jones Indices.
Устойчивый рынок труда увеличил спрос среди многих потенциальных покупателей, но на рынке появилось меньше объектов. Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи за последний год упали на 9 процентов до 1,93 миллиона единиц. Нехватка домов для покупки привела к резкому росту цен во многих районах.
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