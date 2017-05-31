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В Юте 3 человека погибли, когда девочка упала в бушующую речку


В Юте 3 человека погибли, когда девочка упала в бушующую речку
Фото: AmericaRU.com
В штате Юта 4-летняя девочка, ее мать и неравнодушный прохожий погибли, когда ребенок упал со скалы. Девочка упала в ледяную воду, и ее унес бушующий поток реки.

Лондон ДеДиос (London DeDios) играла со своей матерью в День памяти возле водопада Бридал Вейл, а когда она упала, то ее мать, Бренда ДеДиос (Brenda DeDios), а также еще, как минимум, пять человек пытались спасти девочку, заявил сержант Спенсер Кэннон (Spencer Cannon). Тело ребенка было обнаружено во вторник примерно на пару километров ниже по реке Прово. Ее мать и мужчину, пришедшего на помощь, 30-летнего Шона Захария Тейна (Sean Zacharey Thayne), нашли на расстоянии 5 километров вниз по реке, примерно в 72 километрах к югу от Солт-Лейк-Сити. Оба скончались в больнице.

По словам сотрудников правоохранительных органов, температура в реке была около 7 градусов по Цельсию, а скорость течения реки достигала 6,5-11,2 километров в час, что является опасной комбинацией. По данным Департамента здравоохранения Юты, в 2011-2015 годах в штате утонули 139 человек, из которых 42 - дети. Наиболее распространенным местом утопления являются реки, ручьи и озера.
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