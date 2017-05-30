Полиция Кливленда уволила сотрудника, который выстрелил в Тамира Райса

30 мая 2017 года, 22:13

Фото: AmericaRU.com

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Тамир Райс (Tamir Rice) играл с пистолетом возле центра отдыха, когда перепуганный прохожий позвонил 911 и сообщил о вооруженном молодом человеке. Приехавший по вызову дежурный полицейский не стал разбираться, настоящее оружие у мальчика или нет, который к слову, отказался его бросить, и открыл огонь на поражение.По словам представителей полиции Кливленда, патрульный Тимоти Лохманн (Timothy Loehmann), который в 2014 году застрелил 12-летнего мальчика, был уволен во вторник. На пресс-конференции должностные лица заявили, что водитель патрульной машины будет отстранен от службы на 10 дней.Решение было принято, когда мэр Кливленда Фрэнк Джексон (Frank Jackson) назвал расследование исчерпавшим себя процессом. «Это было тяжело для всех, и, безусловно, для семьи Райса. В 2014 году я сказал, что это трагедия, но еще более трагично то, что это произошло с полицейским нашего города», - заявил начальник полиции Кливленда.