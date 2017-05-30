5 распространенных причин выпадения волос у девочек-подростков

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Тем не менее, потеря волос может быть по нескольким причинам:
1. Гормоны
В организме подростков происходят различные изменения, в том числе и гормональные. Часто за выпадение волос отвечает гормон, который присутствует как у мужчин, так и у женщин, только у последних в меньших количествах. Он называется дигидротестостерон или ДГТ.
2. Лекарственные препараты. Некоторые лекарства могут вызывать потерю волос как у подростков, так и у взрослых. Особенно стоит обратить внимание на противозачаточные таблетки, препараты для борьбы с акне, антикоагулянты, бета-блокаторы и даже витамин А, принимаемый в высоких дозах.
3. Плохое питание. Большинство людей не понимают, какую роль играет питание в здоровье волос и кожи. Подростки часто злоупотребляют едой с высоким содержанием крахмала и жиров, забывая о фруктах и овощах.
4. Фен. Следуя современным течениям моды, девушки-подростки часто используют фены и плойки, а злоупотребление ими приводит к сухости и ломкости волос.
5. Болезни. Иногда чрезмерное выпадение волос может сигнализировать о серьезном заболевании. Например, причиной выпадения волос может оказаться инфекция волосистой части головы, неконтролируемый диабет, сверхактивная или недостаточно активная щитовидная железа, кожные заболевания или трихотилломания.
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