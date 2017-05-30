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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровье5 распространенных причин выпадения волос у девочек-подростков
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5 распространенных причин выпадения волос у девочек-подростков


5 распространенных причин выпадения волос у девочек-подростков
Фото: AmericaRU.com
Если вы уже в зрелом возрасте, то, вероятно, смирились с тем, что ваши волосы постепенно начинают выпадать. Но что делать, если вы девушка-подросток, теряющая свои драгоценные волосы в самом расцвете сил? Выпадение волос у девочек может стать причиной эмоциональной травмы в столь чувствительном возрасте.

Тем не менее, потеря волос может быть по нескольким причинам:

1. Гормоны
В организме подростков происходят различные изменения, в том числе и гормональные. Часто за выпадение волос отвечает гормон, который присутствует как у мужчин, так и у женщин, только у последних в меньших количествах. Он называется дигидротестостерон или ДГТ.

2. Лекарственные препараты. Некоторые лекарства могут вызывать потерю волос как у подростков, так и у взрослых. Особенно стоит обратить внимание на противозачаточные таблетки, препараты для борьбы с акне, антикоагулянты, бета-блокаторы и даже витамин А, принимаемый в высоких дозах.

3. Плохое питание. Большинство людей не понимают, какую роль играет питание в здоровье волос и кожи. Подростки часто злоупотребляют едой с высоким содержанием крахмала и жиров, забывая о фруктах и овощах.

4. Фен. Следуя современным течениям моды, девушки-подростки часто используют фены и плойки, а злоупотребление ими приводит к сухости и ломкости волос.

5. Болезни. Иногда чрезмерное выпадение волос может сигнализировать о серьезном заболевании. Например, причиной выпадения волос может оказаться инфекция волосистой части головы, неконтролируемый диабет, сверхактивная или недостаточно активная щитовидная железа, кожные заболевания или трихотилломания.
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