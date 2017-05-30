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Курение ежегодно убивает 7 миллионов человек и приносит вред окружающей среде


Курение ежегодно убивает 7 миллионов человек и приносит вред окружающей среде
Фото: AmericaRU.com
Всемирная организация здравоохранения заявила, что курение ежегодно убивает более семи миллионов человек, а также предупредила о серьезном воздействии производства, дистрибуции и утилизации табачных изделий на окружающую среду.

Агентство ООН сообщило, что необходимы более жесткие меры. Кроме того, ВОЗ призывает запретить курение на рабочих местах и в закрытых общественных помещениях, объявить рекламу сигарет незаконной, а также повысить цены. «Табак угрожает всем нам. Он усугубляет нищету, снижает экономическую производительность, способствует выбору худших по качеству продуктов и загрязняет воздух в помещении», - говорится в заявлении главы ВОЗ Маргарет Чан (Margaret Chan).

Ожидается, что число смертей от курения будет расти, и в этом веке, по оценкам ВОЗ, достигнет одного миллиарда. «К 2030 году более 80 процентов смертей от табака будет в развивающихся странах, а компании, выпускающие сигареты, будут искать лазейки в законах», - сказала Чан.
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