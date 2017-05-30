Ходьба связана с улучшением функций мозга

30 мая 2017 года, 20:57

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что регулярные прогулки в среднем темпе могут обратить вспять симптомы умеренных когнитивных нарушений, которые связаны с плохим состоянием кровеносных сосудов в мозге.Канадские ученые обнаружили, что у пациентов с сосудистыми когнитивными нарушениями, иногда называемыми сосудистой деменцией, которые прогуливались по три часа в неделю в течение шести месяцев, улучшилось время реакции, а также другие признаки улучшения функций мозга.Сосудистые когнитивные нарушения, при которых может нарушаться и мышление, вызывается тем же повреждением кровеносных сосудов, наблюдаемым при болезни сердца. Это вторая по распространенности причина деменции после болезни Альцгеймера. «Хорошо известно, что регулярные аэробные упражнения улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и кровообращение мозга», - говорит ведущий автор исследования Тереза Лю-Амброуз (Teresa Liu-Ambrose).Результаты исследования были опубликованы в журнале «British Journal of Sports Medicine».