Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:20 pm | Чикаго 1:20 pm | Сан-Франциско 11:20 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеХодьба связана с улучшением функций мозга
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ходьба связана с улучшением функций мозга


Ходьба связана с улучшением функций мозга
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что регулярные прогулки в среднем темпе могут обратить вспять симптомы умеренных когнитивных нарушений, которые связаны с плохим состоянием кровеносных сосудов в мозге.

Канадские ученые обнаружили, что у пациентов с сосудистыми когнитивными нарушениями, иногда называемыми сосудистой деменцией, которые прогуливались по три часа в неделю в течение шести месяцев, улучшилось время реакции, а также другие признаки улучшения функций мозга.

Сосудистые когнитивные нарушения, при которых может нарушаться и мышление, вызывается тем же повреждением кровеносных сосудов, наблюдаемым при болезни сердца. Это вторая по распространенности причина деменции после болезни Альцгеймера. «Хорошо известно, что регулярные аэробные упражнения улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и кровообращение мозга», - говорит ведущий автор исследования Тереза Лю-Амброуз (Teresa Liu-Ambrose).

Результаты исследования были опубликованы в журнале «British Journal of Sports Medicine».

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114363
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с лучшими видами в здании продается квартира с лучшими видами в здании
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира на острове возле Майами Квартира на острове возле Майами
Раздел: Барахолка
Breastmilk pump madela Breastmilk pump madela
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus