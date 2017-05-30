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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ результате перестрелки в Миддлтауне погиб один человек
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В результате перестрелки в Миддлтауне погиб один человек


В результате перестрелки в Миддлтауне погиб один человек
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в результате перестрелки в баре города Миддлтаун погиб человек. Кроме того, еще один человек получил ранения.

Перестрелка произошла около 2 часов дня в баре на Эллиот-Драйв. Жертва была идентифицирована как 23-летний Джулиан Маркес Джонсон (Julian Marquis Johnson). К моменту прибытия стражей порядка подозреваемый успел сбежать.

Медики доставили раненую женщину в медицинский центр Атриум для проведения срочной операции. В настоящее время о ее состоянии ничего не известно. По словам полиции, был ранен еще один человек, но до приезда стражей порядка он покинул место происшествия. Полицейские пытаются найти свидетелей, которые будут сотрудничать с расследованием, поскольку во время перестрелки в баре находились всего несколько человек. Кроме того, следователи пытаются определить, связан ли случай с недавними перестрелками, произошедшими в районе в последние дни.
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