Семья из Флориды нашла огромного аллигатора в своем бассейне

Фото: AmericaRU.com
Американцы позвонили сотрудникам правоохранительных органов в понедельник и сообщили, что в их бассейне плавает огромный аллигатор, сообщает представитель офиса шерифа округа Сарасота. «К счастью, жители этого дома, прежде чем выходить на улицу и праздновать День памяти, выглянули в окно», - говорится в сообщении шерифа на Facebook.
Как заявляют стражи порядка, заместитель шерифа Лори Кларк (Lori Clark), который отреагировал на вызов, сообщил, что большая рептилия действительно обосновалась в бассейне американцев. Должностные лица позвонили охотнику, который помог выманить аллигатора из бассейна, чтобы после этого его можно было переместить в «более подходящую» местность. Позднее офис шерифа обнародовал видео, в котором аллигатора вытаскивают их бассейна.
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