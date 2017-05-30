Семья из Флориды нашла огромного аллигатора в своем бассейне

30 мая 2017 года, 19:45

Фото: AmericaRU.com

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В День памяти к семье из штата Флорида пришел неожиданный гость: в бассейне был обнаружен аллигатор более 2 метров в длину.Американцы позвонили сотрудникам правоохранительных органов в понедельник и сообщили, что в их бассейне плавает огромный аллигатор, сообщает представитель офиса шерифа округа Сарасота. «К счастью, жители этого дома, прежде чем выходить на улицу и праздновать День памяти, выглянули в окно», - говорится в сообщении шерифа на Facebook.Как заявляют стражи порядка, заместитель шерифа Лори Кларк (Lori Clark), который отреагировал на вызов, сообщил, что большая рептилия действительно обосновалась в бассейне американцев. Должностные лица позвонили охотнику, который помог выманить аллигатора из бассейна, чтобы после этого его можно было переместить в «более подходящую» местность. Позднее офис шерифа обнародовал видео, в котором аллигатора вытаскивают их бассейна.