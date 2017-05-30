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Главная страница → Раздел: В миреВ результате взрыва в центре Багдада во время Рамадана погибли 23 человека
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В результате взрыва в центре Багдада во время Рамадана погибли 23 человека


В результате взрыва в центре Багдада во время Рамадана погибли 23 человека
Фото: AmericaRU.com
По словам сотрудников службы безопасности, две бомбы, взорвавшиеся в центре Багдада во вторник вечером, убили, по меньшей мере, 23 человека. Кроме того, в результате инцидента около 84 человек получили ранения. Нападение было совершено в священный месяц Рамадан, когда днем на улицах мало людей, а рестораны и кафе заполняются к вечеру.

Террористическая группировка Исламское государство выступила с заявлением, в котором взяла на себя ответственность за взрывы. В районе Каррада в популярном магазине мороженого взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, в результате чего погибли, по меньшей мере, 13 человек и были ранены еще 40. Несколько часов спустя второй взрыв произошел возле здания правительства в районе Карк. Тогда погибли еще 10 человек и были ранены 44 человека.
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