В результате взрыва в центре Багдада во время Рамадана погибли 23 человека

Фото: AmericaRU.com
Террористическая группировка Исламское государство выступила с заявлением, в котором взяла на себя ответственность за взрывы. В районе Каррада в популярном магазине мороженого взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, в результате чего погибли, по меньшей мере, 13 человек и были ранены еще 40. Несколько часов спустя второй взрыв произошел возле здания правительства в районе Карк. Тогда погибли еще 10 человек и были ранены 44 человека.
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