Трамп раскритиковал отношения между Германией и США

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И Трамп, и Меркель приняли участие в саммитах НАТО и «Большой семерки», состоявшихся на прошлой неделе в Брюсселе и на Сицилии соответственно. В Брюсселе лидерами Европейского союза Трамп заявил перед, что «немцы плохие, очень плохие», и этот комментарий заставил Гэри Кона, главу Национального экономического совета Белого дома, объяснить, что президент был недоволен только торговыми отношениями между США и Германией, а не самым давним союзником Соединенных Штатов.
«У нас есть огромный торговый дефицит с Германией, плюс они платят намного меньше, чем они должны НАТО и военным. Очень плохо для США. Это изменится», - написал Трамп в Твиттере.
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