Трамп раскритиковал отношения между Германией и США

30 мая 2017 года, 18:42

Фото: AmericaRU.com

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После своей первой поездки за границу в качестве президента, во время которой Дональд Трамп (Donald Trump) несколько раз встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), республиканец заявил, что отношения между странами плохие. Кроме того, он заявил, что эти отношения будут меняться.И Трамп, и Меркель приняли участие в саммитах НАТО и «Большой семерки», состоявшихся на прошлой неделе в Брюсселе и на Сицилии соответственно. В Брюсселе лидерами Европейского союза Трамп заявил перед, что «немцы плохие, очень плохие», и этот комментарий заставил Гэри Кона, главу Национального экономического совета Белого дома, объяснить, что президент был недоволен только торговыми отношениями между США и Германией, а не самым давним союзником Соединенных Штатов.«У нас есть огромный торговый дефицит с Германией, плюс они платят намного меньше, чем они должны НАТО и военным. Очень плохо для США. Это изменится», - написал Трамп в Твиттере.