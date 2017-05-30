Трамп считает, что его зять отлично поработал для страны

30 мая 2017 года, 18:08

Фото: AmericaRU.com

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В последние недели отношения между Дональдом Трампом (Donald Trump) и его зятем Джаредом Кушнером (Jared Kushner) немного напряжены.За прошедшую неделю стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований проверяют главного советника президента. 36-летний Кушнер попал в поле зрения ФБР в связи с расследованием возможных контактов членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Следователи полагают, что Кушнер располагает ценной информацией в связи с делом, но не считают его подозреваемым.Кушнер намерен защитить свою репутацию на слушаниях в Конгрессе, в то время как некоторые демократы призывают президента взять на должность главного советника другого человека. Однако Трамп, напротив, хвалит работу зятя. «Джаред проделал отличную работу для этой страны. Я полностью ему доверяю. Его уважают практически все, и он работает над программами, которые позволят нам сэкономить миллиарды долларов. В добавление ко всему, он очень хороший человек», - сказал республиканец.