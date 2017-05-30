Украинцы напомнили Путину, что Москвы еще не существовало, когда киевская княгиня Анна стала королевой Франции

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Напомним, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Путин назвал «русскими» киевского князя Ярослава Мудрого и его дочь Анну, которая в последствии стала французской королевой. Его слова вызвали бурю негодования в Украине.
С критикой в адрес Путина выступил и замглавы администрации украинского президента Дмитрий Шимкив. «Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался… ввести вас в заблуждение. Анна Киевская, королева Франции – из Киева, а не из Москвы (в то время Москвы даже не существовало)», - написал украинец в Facebook.
Он также уточнил, что «знаменитое Реймское Евангелие, которое использовалось во время коронаций французских королей, первоначально было собственной книгой Анны из известной библиотеки Ярослава Мудрого, ее отца – великого князя Киевского».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Под Мелитополем пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. Много пострадавших →
- Боевики «ДНР» 120-мм минами обстреляли сельхозпредприятие в поселке Новолуганком →
- Макрон в глаза пригрозил Путину ужесточить санкции →
- СБУ обвинила «Яндекс» в гоизмене. Россияне божатся, что не виноваты →
- Путин во Франции попытался присвоить России украинскую историю →
- Трамп планирует перезапустить мирный процесс в Украине, - СМИ →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114351
http://www.americaru.com/news/114351