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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы напомнили Путину, что Москвы еще не существовало, когда киевская княгиня Анна стала королевой Франции
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Украинцы напомнили Путину, что Москвы еще не существовало, когда киевская княгиня Анна стала королевой Франции


Украинцы напомнили Путину, что Москвы еще не существовало, когда киевская княгиня Анна стала королевой Франции
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Заместитель администрации украинского президента Дмитрий Шимкив выступил с резкой критикой в адрес российского президента Владимира Путина, попытавшегося во Франции присвоить России украинскую историю.

Напомним, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Путин назвал «русскими» киевского князя Ярослава Мудрого и его дочь Анну, которая в последствии стала французской королевой. Его слова вызвали бурю негодования в Украине.

С критикой в адрес Путина выступил и замглавы администрации украинского президента Дмитрий Шимкив. «Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался… ввести вас в заблуждение. Анна Киевская, королева Франции – из Киева, а не из Москвы (в то время Москвы даже не существовало)», - написал украинец в Facebook.

Он также уточнил, что «знаменитое Реймское Евангелие, которое использовалось во время коронаций французских королей, первоначально было собственной книгой Анны из известной библиотеки Ярослава Мудрого, ее отца – великого князя Киевского».
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